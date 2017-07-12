Події

16:56 12.07.2017

Три сміттєзвалища горіли в різних областях України у вівторок

Три факти займання сміття на облаштованих і самовільно організованих звалищах зафіксовані протягом доби 11 липня 2017 року на території України, повідомляється на офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Одне із займань сталося на полігоні твердих побутових відходів Чигиринського міської ради Черкаської області в с. Тарасо-Григорівка Чигиринського району о 4:50. "Вогонь, який встиг поширитися на площі 0,6 га, вдалося ліквідувати і не допустити його поширення на більшу частину полігону. Всього до цього були залучені 10 осіб і 4 одиниці пожежної та пристосованої для цього техніки. Остаточно ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося тільки в 14:40", - йдеться в повідомленні.

Увечері того ж дня, о 20:15, рятувальникам надійшло повідомлення про займання на сміттєзвалищі в м. Марківка Луганської області. "Рятувальники,... які прибули за викликом, встановили, що горить сміття на відкритій території площею 0,5 га. Силами рятувальників пожежа була локалізована о 20:57 та ліквідована о 21:25. До ліквідації пожежі залучалися 7 рятувальників і 2 одиниці техніки", - повідомляється на сайті відомства.

Крім того, о 11:40 вівторка в Службу порятунку "101" надійшла інформація про спалах сміття на площі 700 кв. м у м. Гайворон Кіровоградської області.

Таким чином, 11 липня пожежами були охоплені звалища сміття загальною площею 11 тис 700 кв м, до гасіння було залучено 17 осіб та 6 одиниць пожежної та пристосованої техніки. Причини виникнення загорянь встановлюються.

Як повідомлялося, 5 липня сталося займання на сміттєзвалищі біля с. Коржі Баришівського району Київської області.

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