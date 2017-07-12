ПриватБанк до націоналізації був фінансовою пірамідою

ПриватБанк (Київ) до націоналізації функціонував як фінансова піраміда, заявила заступниця глави Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова під час робочої наради парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності в середу.

"У банку до націоналізації не було ресурсів для повернення вкладів. ПриватБанк був фінансовою пірамідою", - наводяться її слова на веб-сайті Нацбанку.

К.Рожкова звернула увагу на дані аудиту фінансової звітності ПриватБанку за МСФЗ за 2016 рік, проведеного компанією EY, який засвідчив обсяг знецінених кредитів банку на рівні 206,5 млрд грн, з яких тільки незначна частина - на суму 14,9 млрд грн - була кредитами фізичним особам, а також малим і середнім підприємствам. Водночас обсяг коштів населення в банку на момент націоналізації становив 151,2 млрд грн.

Як повідомлялося, глава правління ПриватБанку Олександр Шлапак під час прес-конференції 4 липня заявив, що реальний обсяг кредитів пов'язаним особам станом на 1 січня 2017 року становив 190 млрд грн, або 97% від загального кредитного портфеля фінустанови. Валова заборгованість із портфеля, що також передбачає відсотки, які підлягають стягненню, становила 198,4 млрд грн.

За даними голови правління ПриватБанку, вказаний портфель складається із трансформованих кредитів, валова заборгованість за якими становила 132,8 млрд грн, лізинговий портфель - майже на 15 млрд грн, на таку саму суму кредити, які видавалися на Кіпрі, та четверта група - кредити пов'язані з корпоративними клієнтами банку на суму 36,2 млрд грн.

О.Шлапак також зазначив, що всі ці кредити мають спільні ознаки. По-перше: більшість позичальників є новоствореними компаніями з негативним фінансовим станом. По-друге: під час видачі цих кредитів були допущені грубі порушення законодавства, а також внутрішніх регламентних документів самого банку. По-третє: майже весь портфель обслуговується незадовільно і динаміка обслуговування тільки погіршується. Виняток становлять лише кредити, за якими є реальні застави. Четверте - всі ці позики видані на неринкових умовах. П'яте - за більшістю кредитів відсутнє забезпечення. Шосте - на сьогодні з банку майже виведено обігові кошти операційних компаній, які реально обслуговували колишніх акціонерів. При цьому весь трансформований портфель забезпечений майновими правами, які, за словами О.Шлапака, по суті, є "повітрям". Таке ж забезпечення і за корпоративними кредитами.