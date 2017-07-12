Події

17:18 12.07.2017

Авіакомпанія Qatar наприкінці серпня почне польоти в Україну

Авіакомпанія Qatar Airways (Катар), починаючи з 28 серпня 2017 року, буде здійснювати щоденні вильоти в київський аеропорт "Бориспіль" із Дохи, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Цьому передували і переговори на рівні авіаційних служб обох країн, і злагоджена робота міністерства, посольства України в Катарі, Державіаслужби і аеропорту "Бориспіль". У пасажирів завжди має бути вибір, і що більше авіакомпаній буде обирати аеропорти України для здійснення рейсів, то краще буде розвиватися авіаційна галузь загалом", - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Раніше, в квітні поточного року, міністр повідомляв, що Qatar планує почати польоти до Києва, проте розклад рейсів був невідомим.

Мережа Qatar Airways охоплює понад 140 напрямків у всьому світі, щорічно розширюючи приблизно на 30%. Парк повітряних суден компанії налічує близько 160 літаків.

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