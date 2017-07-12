Події

17:21 12.07.2017

Азербайджанський лоу-кост у вересні почне польоти Київ-Баку

Лоу-кост авіакомпанія Buta Airways (Азербайджан) відкрила продаж авіаквитків за маршрутом Баку - Київ (Жуляни).

Відповідно до прес-релізу компанії, мінімальний тариф становить EUR29 (в один бік).

"Будучи лоукостером, такі додаткові послуги, як провезення багажу, гаряче харчування на борту, а також вибір місця в літаку на наших рейсах ми пропонуємо як платні опції", - наголошується в ньому.

Авіаквитки, придбані за мінімальним тарифом, не підлягають поверненню та обміну. Зазначені рейси будуть виконуватися з 5 вересня щовівторка і щосереди на літаках Embraer 190.

Buta Airways - перша низькобюджетна авіакомпанія в Азербайджані і структурний підрозділ у складі ЗАТ "Азербайджанські авіалінії" (AZAL).

Перший політ авіакомпанії заплановано на вересень 2017 року. На початковому етапі Buta Airways планує виконувати перельоти в ближнє зарубіжжя з вильотами аеропортів Баку, Гянджі та Габали.

До флоту авіаперевізника Buta Airways входять лайнери Embraer E190 і E170.

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