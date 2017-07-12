Мінфін докапіталізував ПриватБанк на 22,5 млрд грн

Міністерство внесло в капітал націоналізованого ПриватБанку (Київ) облігації внутрішньої державної позики на 22,5 млрд грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Міністерства фінансів України.

Рішення про перерахування коштів було ухвалено 11 липня, уточнили в прес-службі.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд на пропозицію Національного банку України (НБУ) і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн. Зобов'язання кінцевих бенефіціарів власників банку були викладені в листі від 16 грудня 2016 року, проте його текст не оприлюднюється.

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева 10 квітня 2017 року заявила, що постаудит ПриватБанку після його націоналізації виявив додаткові проблеми: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля було видано пов'язаним особам, а потім повідомила, що фінустанові за підсумками пост-аудиту потрібна докапіталізація ще мінімум на 30 млрд грн.

У середині травня 2017 року Приватбанк залучив EY для проведення комплексного аудиту фінансової звітності та діяльності банку за 2016 рік.

На підставі висновків EY Кабінет Міністрів України під час позачергового засідання 26 червня ухвалив рішення докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання фінустановою економічних нормативів.

Згідно з відповідною постановою №443, яка оприлюднена на сайті уряду, в обмін на нові акції банку будуть випущені облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) терміном обігу до 17 років і ставкою до 9,8% річних.

Докапіталізація відбуватиметься в два етапи, на першому з яких випущені ОВДП на суму 22,5 млрд грн.

Другий транш, в 16 млрд грн, буде перерахований ближче до кінця осені. При цьому його обсяг може бути знижений у разі розробки і реалізації банком стратегії роботи із заставним майном, отриманим як погашення заборгованості за кредитами, а також за рахунок прибутку банку.