Події

18:29 12.07.2017

Кабмін поліпшив умови програми компенсації кредитних ставок для дрібних фермерів

Дрібні фермери з чистим доходом від реалізації продукції до 10 млн грн, а також фермери, які розводять велику рогату худобу, зможуть отримати компенсацію за кредитами в розмірі облікової ставки Національного банку.

За рішенням, яке український уряд підтримав на засіданні в середу, інші агровиробники отримуватимуть компенсацію за кредитами в розмірі 50% облікової ставки Національного банку.

У бюджеті на 2017 рік передбачено виділення 300 млн грн на програму компенсації кредитних ставок агровиробникам.

Згідно з пояснювальною запискою, зараз облікова ставка НБУ становить 12,5%.

Постановою №300 від 29 квітня 2015 року передбачено, що отримати бюджетні кошти за програмою компенсації кредитних ставок для агровиробників можна для покриття витрат із закупівлі паливно-мастильних матеріалів, насіння, міндобрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин і птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання я, енергоносіїв, і оплати послуг, пов'язаних із виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збором врожаю.

Раніше компенсація надавалася юрособам лише в розмірі 50% облікової ставки Нацбанку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

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