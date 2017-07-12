Ryanair запропонують не відмовлятися від роботи у Львові

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне під час переговорів з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair (Ірландія) запропонувати їй не відмовлятися від планів роботи у Львові.

"Думаю, доцільно вийти в процесі переговорів з пропозицією, щоб вони залишилися працювати у Львові, оскільки місцевий аеропорт повністю забезпечив всі умови співпраці з Ryanair. Ну і, звичайно, щоб "Бориспіль" налагодив співпрацю, а також регіональні аеропорти в майбутньому", - сказав він під час засідання уряду в середу.

Прем'єр нагадав про нараду з Міністерством інфраструктури, аеропортами, усіма, хто має відношення до розвитку авіації, що відбулася 11 липня.

"У мене є тільки один висновок: нам потрібна стратегія розвитку аеропортів України і авіації, тому що кожен аеропорт сам визначає своє місце під сонцем. Ми вирішили, що до вересня ця стратегія буде розроблена. Але ми також подумали про необхідність прискорити цей процес. Думаю, до серпня вона буде готова" - констатував В.Гройсман.

Він ще раз підкреслив: лоукост-авіакомпанії необхідно заводити не тільки в центральні, а й регіональні аеропорти країни, щоб для польотів дешево, безпечно, з прийнятним сервісом.

Як повідомлялося, Ryanair 10 липня оголосив про скасування запланованого входу в Україні після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором Павлом Рябікіна.

За словами головного комерційного директор (CCO) Ryanair Девіда О'Брайена (David O'Brien), "Бориспіль" вибрав захист авіакомпаній з високими тарифами, зокрема "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), позбавляє українських споживачів і гостей країни доступу до низьких тарифів у Європі та широкої мережі маршрутів.

При цьому він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Авіакомпанія запропонувала клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/в Україну, зв'язатися з нею поштою для повернення грошей.

За словами П.Рябікіна, Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству: безкоштовна аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п'ять років.

Він заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, поки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію різко розкритикував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair в Україні пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку МАУ, яка заборгувала бюджету близько 400 млн грн

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.