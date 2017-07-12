Події

19:13 12.07.2017

Профільний комітет ВР пропонує прийняти пенсійну реформу за основу

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує парламенту прийняти пакет урядових законопроектів про пенсійну реформу в першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні профільного комітету в середу.

За це рішення проголосували чотири з чотирьох присутніх на засіданні комітету депутата; всього в комітеті - сім депутатів.

Глава комітету, депутат від фракції "Народний фронт" Людмила Денисова зазначила, що поправки до законопроекту будуть обговорені в рамках його підготовки до другого читання.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада внесла законопроект про пенсійну реформу до порядку денного.

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