Профільний комітет ВР пропонує прийняти пенсійну реформу за основу

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує парламенту прийняти пакет урядових законопроектів про пенсійну реформу в першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні профільного комітету в середу.

За це рішення проголосували чотири з чотирьох присутніх на засіданні комітету депутата; всього в комітеті - сім депутатів.

Глава комітету, депутат від фракції "Народний фронт" Людмила Денисова зазначила, що поправки до законопроекту будуть обговорені в рамках його підготовки до другого читання.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада внесла законопроект про пенсійну реформу до порядку денного.