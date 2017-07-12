Комітет підтримав генпрокурора щодо притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності

Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законним і мотивованим лише одне подання генерального прокурора України Юрія Луценка на народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна - про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.

"Комітет вважає, що подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Добкіна Михайла Марковича, підтримане та внесене до Верховної Ради України генеральним прокурором Юрієм Луценко 29 червня 2017 року, є достатнім з точки зору поданих матеріалів, законним і мотивованим, оскільки ініційовано і подано належним суб'єктом подання", - заявив керівник регламентного комітету Ради Павло Пинзеник (фракція "Народний фронт") на засіданні комітету в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", два інших подання: про надання згоди на затримання та на арешт М.Добкіна комітет визнав недостатньо мотивованими.

"Таке подання, на думку комітету, є законним, оскільки ініційовано та подано належним суб'єктом подання, але недостатньо мотивованим і обгрунтованим", - зачитав П.Пінзенік рішення комітету щодо подання на дачу згоди на затримання М.Добкіна.

Дані рішення були підтримані членами комітету і направлені голові Верховної Ради Андрію Парубію для розгляду в сесійній залі парламенту.

Раніше в цей день під час засідання регламентного комітету нардеп М.Добкін заявив, що всі звинувачення на його адресу є безпідставними.

"Всі претензії до мене є абсолютно необгрунтованими, мають абсолютно політичний підтекст, і мені просто дуже шкода ваших співробітників, яких ви змушуєте в стислі терміни складати документи, які не роблять честі Генеральній прокуратурі", - сказав М. Добкін в ході засідання комітету, звертаючись до генерального прокурора Ю.Луценка.

Як повідомлялося 29 червня 2017 року Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт М.Добкіна. За його словами, в діях М.Добкіна під час перебування його мером Харкова (2006-2010 роки) "вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн" .