Першочерговим завданням ЗСУ для сумісності з НАТО є поголовне володіння англійською

Одним з першочергових завдань при переході Збройних сил України на стандарти НАТО є загальне володіння українськими військовослужбовцями англійською мовою, переконаний міністр оборони України Степан Полторак.

"Крім того, нам потрібно ще багато зробити в питанні планування, управління і взаємодії, нам ще належить навчитися говорити однією мовою. Тут у нас найперше із завдань - організація навчання нашого особового складу англійської мови. Це - найперше завдання, яке нам треба виконати для досягнення сумісності з Альянсом", - сказав він в ході засідання комітету реформ Міністерства оборони України в середу в Києві.

За словами С.Полторака, вкрай важливо для українських військових в стислі терміни виконати всі критерії для повної взаємодії з країнами-членами НАТО, а також повністю перейти на стандарти Північноатлантичного альянсу.

"Складно говорити про відповідність цим стандартам, поки всі - від солдата до міністра оборони - НЕ почнемо розмовляти однією мовою", - підкреслив глава Міноборони.

У свою чергу стратегічний радник високого рівня від США генерал у відставці Джон Абізейд (англ.John Philip Abizaid) зазначив, що в цьому питанні міжнародне співтовариство готове допомогти Збройним силам України.

"У вас є група офіцерів, здатних діяти в англомовному середовищі. Ми зробимо все, щоб поліпшити мовну підготовку українських військових, з тим, щоб якомога більша кількість фахівців були сумісні з іноземними колегами", - зазначив він.

При цьому Д.Абізейд додав: "Вчора в резиденції посла ми спілкувалися з випускниками-військовослужбовцями різних навчальних закладів. Їх англійська мова набагато краща, ніж моя, і ще краще, ніж англійська мова моїх англійських колег".