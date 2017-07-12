Фракція БПП вирішила підтримати в першому читанні пенсійну реформу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що парламентська фракція "Блок Петра Порошенко" прийняла рішення підтримати в першому читанні урядові законопроекти щодо пенсійної реформи.

"Хочу подякувати фракції "Блок Петра Порошенко" за підтримку пенсійної реформи. Сьогодні на фракції ухвалено рішення підтримати в першому читанні всі пенсійні закони, які матимуть відповідні рішення комітетів", - написав прем'єр на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в середу.

Він зазначив, що 9 млн людей в очікуванні підвищення пенсії вже з жовтня 2017 року.

"Ми провели півторагодинну дискусію про, напевно, одну з головних реформ, яку ми повинні провести в цьому році", - написав В.Гройсман.

Раніше в цей день комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував парламенту прийняти пакет урядових законопроектів про пенсійну реформу в першому читанні.