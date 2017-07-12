Події

20:37 12.07.2017

Фракція БПП вирішила підтримати в першому читанні пенсійну реформу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що парламентська фракція "Блок Петра Порошенко" прийняла рішення підтримати в першому читанні урядові законопроекти щодо пенсійної реформи.

"Хочу подякувати фракції "Блок Петра Порошенко" за підтримку пенсійної реформи. Сьогодні на фракції ухвалено рішення підтримати в першому читанні всі пенсійні закони, які матимуть відповідні рішення комітетів", - написав прем'єр на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в середу.

Він зазначив, що 9 млн людей в очікуванні підвищення пенсії вже з жовтня 2017 року.

"Ми провели півторагодинну дискусію про, напевно, одну з головних реформ, яку ми повинні провести в цьому році", - написав В.Гройсман.

Раніше в цей день комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував парламенту прийняти пакет урядових законопроектів про пенсійну реформу в першому читанні.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики обстріляли приватний сектор Мар'їнки, зруйновано два будинки

Комітет підтримав генпрокурора щодо притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності

Ryanair запропонують не відмовлятися від роботи у Львові

Мінфін докапіталізував ПриватБанк на 22,5 млрд грн

Омелян надіслав подання на звільнення глави аеропорту "Бориспіль"

ОСТАННЄ

Французький суд дозволив Google не платити податки на суму понад € 1 млрд

Вперше в історії Ірану главою авіакомпанії стала жінка

Екс-президента Бразилії Лулу да Сілву засудили майже до 9,5 років в'язниці

Кабмін затвердив концепцію держпрограми реабілітації учасників АТО

Віце-президент Єврокомісії Домбровскіс відвідає Маріуполь 14 липня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спортивное питание
РЕКЛАМА