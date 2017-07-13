Події

09:38 13.07.2017

Юрій Кравченко очолив Харківське теруправління НАБУ

У середу, 12 липня, на посаду директора Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро України, розпорядженням директора Бюро, призначено Юрія Кравченка, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Призначити на цю посаду Юрія Кравченка рекомендувала конкурсна комісія, що обрала його серед 40 претендентів-учасників відкритого конкурсного відбору, який завершився наприкінці травня 2017 року. Новопризначений директор ХТУ НАБУ успішно пройшов спецперевірку і поліграф. Юрій Кравченко родом із Полтавщини, має вищу юридичну освіту і 18-річний досвід роботи за фахом: працював в органах прокуратури Полтавської області, деякий час займався адвокатською практикою. Одружений, виховує трьох дітей", - йдеться в повідомленні та на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, Ю.Кравченко своїми пріоритетами на посаді вбачає кадрове та матеріальне забезпечення територіального підрозділу, налагодження організаційних процесів для його ефективної взаємодії з центральним управлінням Бюро і громадським активом на місцях. Харківське теруправління фокусуватиметься на викритті корупції на території Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької областей, а також у зоні АТО.

"Регіони, на які поширюються повноваження Харківського теруправління, є великими господарськими та промисловими центрами. Як наслідок, рівень корупції у них досяг критичної точки. Важко знайти галузь, де б роками не діяли складні корупційні схеми. Водночас рівень обізнаності громадян про масштаби і наслідки корупції, а також їхньої можливої участі у викритті корупції є низьким. Тому у команди Харківського теруправління НАБУ багато роботи, яку намагатимемося розпочати якомога швидше", - цитує прес-служба НАБУ Ю.Кравченка.

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