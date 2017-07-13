Під Радою тривають мітинги з вимогами перевиборів, скасування недоторканності та порятунку системи охорони здоров'я

Понад 300 людей беруть участь в акціях протесту біля будівлі Верховної Ради України з вимогою скасування депутатської недоторканності, проведення дострокових парламентських виборів, а також реформування системи охорони здоров'я України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", що мітингувальники, що прийшли на площу Конституції тримають у руках плакати "Останнє літо цієї Ради: скасування недоторканності, новий закон про вибори, дострокові вибори до парламенту", "Україну захищають герої, корупціонери грабують - це зрадники", "Нехай бій наш буде перемогою, а перемога помстою" та інші.

Учасники акції стоять трьома групами за політичною приналежністю і тримають прапори з символікою відповідно "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі, Всеукраїнського об'єднання "Свобода" і "Правого сектора". Також вони тримають чорно-червоні прапори.

Збоку, біля вул.Грушевського також стоїть група мітингувальників, представників "Національного корпусу "Азов". Хтось кинув димову шашку на вул. Грушевського. Проїжджу частину вулиці наразі не перекрито.

На площі встановлено сцену з колонками, а в Маріїнському парку, біля будівлі парламенту, перебуває понад тисяча людей, розосереджених по всьому парку.

Навколо будівлі Верховної Ради посилено охорону: присутні співробітники Національної поліції та Національної гвардії України. Будівлю оточили правоохоронці.

Мітингувальники принесли з собою і встановили на площі Конституції 6 порожніх 200-літрових бочок, з написами типу "Розенблата за ґрати", "Торкнуті недоторкані" та інші. У активістів кореспондент також побачив дерев'яні палиці, якими, вочевидь, мітингувальники битимуть по залізним ємностям.

До будівлі Ради також підійшла колона представників Конфедерації вільних профспілок, які вимагають від парламенту вжити термінових заходів для недопущення розвалу системи охорони здоров'я в Україні.

У зв'язку зі збільшенням кількості мітингувальників до стін Верховної Ради час від часу підходять додаткові підрозділи правоохоронців.