Під МОЗ представники профспілок вимагають скасування медреформи

Понад 3,5 тис осіб проводять мітинг під будівлею Міністерства охорони здоров'я України проти прийняття медичної реформи.

За даними організаторів - Конфедерації вільних профспілок України - в акції беруть участь представники профспілок, медики та громадські активісти з усіх регіонів України.

Головне гасло акції: "Зупинити медреформу на крові!". Також протестувальники тримають плакати: "Доки ви реформуєте, ми вмираємо", "Смерть не чекає реформ", "МОЗ - ти економиш на життях українців" тощо.

Як заявив організатор акції протесту, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, реформу медицини необхідно зупинити. "Медичну реформу в нинішньому вигляді слід зупинити. Супрун (в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - ІФ) має піти у відставку. Медична галузь на сьогодні ледь виконує покладені на неї функції. Але так звана "реформа" Уляни Супрун та її поплічників штовхає вітчизняну медицину до катастрофи", - заявляє він.

М.Волинець переконаний, що під керівництвом У.Супрун провалені всі напрямки роботи міністерства. "МОЗ розповідає українцям, що закуповує всі необхідні ліки, але вони їх не можуть знайти в аптеках. Відсутність необхідних ліків і вакцин призвело до смерті українців. Випадки ботулізму і смертей від нього надал остаточної оцінки професіоналізму керівництва МОЗ: міністерство потребує термінового хірургічного втручання" , - заявив голова Конфедерації вільних профспілок.

Він також заявляє, що в зв'язку з цим у регіонах вже розпочалися акції протесту. "Уряд закриває лікарні, пояснюючи це необхідністю створення госпітальних округів. Українські лікарі сьогодні працюють у нелюдських умовах за принизливу зарплату", - зазначив М. Волинець.

За словами організаторів, учасники протесту планують пікетувати Верховну Раду, де будуть озвучені ключові вимоги акції.