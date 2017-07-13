Siemens оцінює ситуацію з можливим постачанням своїх турбін до Криму в очікуванні відповідей російської сторони

У Siemens зможуть сформулювати позицію щодо подальшої роботи в Росії після того, як отримають відповіді на поставлені компанією запитання щодо можливого постачання до Криму турбін її виробництва, заявив представник Siemens Філіпп Енч.

"Я не можу спекулювати на якомусь потенційному результаті або давати якісь ідеї. Ми зараз оцінюємо це. Щойно у нас буде більше інформації і прямі відповіді на наші запитання, ми з радістю передамо їх. Але зараз, як ми заявили в понеділок, ми оцінюємо наслідки, і це все, що ми робимо нині", - сказав Ф.Енч "Інтерфаксу".

Так він відповів на запитання, чи може бути закрито московський офіс компанії та які її подальші перспективи роботи в Росії на тлі ситуації з турбінами.

Раніше в Siemens також заявили про те, що дві з чотирьох турбін виробництва компанії могли бути поставлені до Криму проти її волі. "Ми отримали інформацію з надійних джерел про те, що принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які були поставлені для проекту в Тамані, на півдні Росії, були перенесені до Криму проти нашої волі", - йшлося в заяві компанії. При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначав, що поставлене до Криму обладнання - російського виробництва.

Як повідомлялося, турбіни Siemens були поставлені для будівництва електростанції в Тамані. Потім замовник - "Технопромекспорт" - виставив це обладнання на продаж, але безрезультатно. Потім джерела повідомили, що дві з них були поставлені до Криму.

Російська компанія ЗО "Технопромекспорт", яка будує станції Криму, 6 липня поширила заяву, що придбала чотири комплекти газотурбінних установок для кримських електростанцій на вторинному ринку. При цьому вона модернізувала ці установки на російських заводах за допомогою інжинірингових компаній з РФ. Оскільки в проект спочатку були закладені певні технічні рішення, придбані установки довелося приводити до умов і вимог проекту, що закладалися спочатку.

11 липня концерн Siemens подав позов проти "Технопромекспорт" до Арбітражного суду Москви.

"Севастопольська ПГУ-ТЕС" будується у Балаклавському районі Севастополя. Перша черга - парогазова установка потужністю 235 МВт, друга черга - тієї самої потужності. Біля Сімферополя будується "Сімферопольська ПГУ-ТЕС", її потужність збігається з потужністю станції в Севастополі.