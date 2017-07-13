Богомолець спростовує інформацію про начебто її відмову підписати висновок комітету на законопроект про медреформу

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець (фракція "Блок Петра Порошенка") запевняє, що інформація про її відмову підписати позитивний висновок комітету на законопроект про медичну реформу не відповідає дійсності.

"В. о. міністра охорони здоров'я та МОЗ свідомо розповсюджується інформація, що не відповідає дійсності. Сьогодні - стосовно блокування реформ та відмови підписувати висновок профільного комітету. До мене від представників міністерства запитань щодо того, коли буде завізована таблиця з поправками, не надходило!", - написала О.Богомолець на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Вона вимагає припинити поширення неправдивої інформації та наголошує, що виступає за реформу системи охорони здоров'я. При цьому голова комітету упевнена, що в Україні відбудеться якісна та прозора медична реформа.

Раніше в четвер в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я О.Богомолець відмовилася підписати позитивний висновок комітету на законопроект №6327 про медреформу, ухвалений 12 липня після дводенного розгляду.

"Голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Ольга Богомолець відмовляється підписувати вчорашній позитивний висновок комітету і цим самим блокує можливість голосування закону сьогодні та початку медичної реформи", - написала на своїй сторінці у Facebook У.Супрун.

У свою чергу О.Богомолець заявила агентству "Інтерфакс-Україна", що заява У.Супрун не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, розгляд законопроекту №6327 після доопрацювання до другого читання тривав два дні - у вівторок і середу. О.Богомолець не була на цих засіданнях, їх провела заступник голови комітету Ірина Сисоєнко.

Робоча група під час доопрацювання до другого читання законопроекту врахувала повністю або по суті 396 із 886 запропонованих депутатами поправок.

Верховна Рада 8 червня 227 голосами прийняла за основу законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів, але відмовилася прийняти за основу законопроект №6329 про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині фінансування сфери охорони здоров'я. Обидва законопроекти є частиною медичної реформи.