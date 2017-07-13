ВР дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна

Верховна Рада задовольнила три подання генерального прокурора України Юрія Луценка: про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", рішення про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності М.Добкіна підтримали 288 народних депутатів, затримання підтримали 250 парламентарів, арешт - 242 депутати на пленарному засіданні в четвер.

Так, за згоду на притягнення до кримінальної відповідальності проголосували 119 народних депутатів із фракції "Блок Петра Порошенка", 73 - "Народний фронт", 34 - позафракційні, 25 - "Самопоміч", 2 - група "Відродження", 2 - "Воля народу", 15 - "Батьківщина" 17 - Радикальна партія. У фракції "Опозиційний блок" за це подання проголосував лише сам М.Добкін, а 29 народних депутатів проголосували "проти".

За дозвіл на арешт М.Добкіна "Опозиційний блок", групи "Відродження" та "Воля народу" не дали жодного голосу. Підтримав згоду на арешт 91 народний депутат із "БПП", 69 - з "Народного фронту", 26 позафракційних, 25 – із "Самопомочі", 15 - з "Батьківщини" і 16 - із Радикальної партії.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, М.Добкін "умисно діяв за попередньою змовою з групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем голови Харківської міської ради в інтересах третіх осіб... скоїв кримінальний злочин".

Генпрокурор також зазначив, що попереднє розслідування стосовно народного депутата триває. "Слідство об'єктивне, неупереджене і досить широкомасштабне з питань земельної афери триває", - розповів Ю.Луценко.

Раніше в середу, 12 липня, на засіданні парламентського комітету з питань регламенту М.Добкін заявив, що сам проситиме Верховну Раду зняти з нього депутатську недоторканність, проте виступає категорично проти свого затримання й арешту, оскільки вважає такі вимоги необґрунтованими. "Я сам проголосую за зняття з себе депутатської недоторканності... але у них завдання, щоб я сидів у в'язниці", - сказав М.Добкін.

Як повідомлялося, 29 червня Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт М.Добкіна. За його словами, в діях М.Добкіна під час перебування його мером Харкова (2006-2010 роки) "вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у м. Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн".

За інформацією Генпрокуратури, М.Добкін, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб вчинив кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (в редакції закону від 05.04.2001). Крім того, М.Добкін сприяв у реалізації злочинного наміру щодо заволодіння земельними ділянками на території м. Харкова шляхом обману, тобто скоїв кримінальний злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

12 липня Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законним і мотивованим лише одне подання генпрокурора - про надання згоди на притягнення М.Добкіна до кримінальної відповідальності. Два інші подання - про надання згоди на затримання та на арешт М.Добкіна - комітет визнав недостатньо мотивованими.