Події

19:25 13.07.2017

Тріумф і димові шашки - реакція на голосування щодо Добкіна

Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які перебувають біля будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення народних депутатів про згоду на позбавлення недоторканності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна тріумфуванням і запаленням димових шашок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", близько 300 людей із прапорами націоналістичних рухів та організацій перекрили вул. Грушевського і розпочали імпровізований мітинг.

Вони також запалили кілька димових шашок і перенесли на вул. Грушевського з площі Конституції залізні бочки.

Правоохоронці проведенню цих дій не перешкоджають.

Співробітники патрульної позиції почали скеровувати всі автомобілі в об'їзд по вул. Садовій.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР прийняла проект пенсійної реформи в першому читанні

Луценко з трибуни ВР викликав Добкіна до ГП в п'ятницю, нардеп обіцяє прибути

Прокуратура проситиме суд обрати Добкіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

ВР дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна

МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування низки міст Єгипту

ОСТАННЄ

Підсумкову декларацію саміту "Україна-ЄС" не вдалося прийняти через відсутність консенсусу

Полякову та Розенблату вручені підозри

Волинець і профспілки оголосили голодування проти медреформи

Луценко з трибуни ВР викликав Добкіна до Генпрокуратури

Луценко запросив Розенблата та Полякова до кабінету керівника апарату ВР для вручення їм підозр

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА