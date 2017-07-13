Тріумф і димові шашки - реакція на голосування щодо Добкіна

Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які перебувають біля будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення народних депутатів про згоду на позбавлення недоторканності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна тріумфуванням і запаленням димових шашок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", близько 300 людей із прапорами націоналістичних рухів та організацій перекрили вул. Грушевського і розпочали імпровізований мітинг.

Вони також запалили кілька димових шашок і перенесли на вул. Грушевського з площі Конституції залізні бочки.

Правоохоронці проведенню цих дій не перешкоджають.

Співробітники патрульної позиції почали скеровувати всі автомобілі в об'їзд по вул. Садовій.