ВР прийняла проект пенсійної реформи в першому читанні

Верховна Рада України прийняла урядовий проект пенсійної реформи за основу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за прийняття законопроекту №6614 за основу на засіданні парламенту у вівторок проголосували 282 депутати за 226 мінімально необхідних.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева під час розгляду даного законопроекту в сесійній залі, пообіцяв врахувати всі конструктивні пропозиції депутатів щодо пенсійної реформи при підготовці законопроекту до другого читання.

"Якщо ми зараз не проголосуємо в першому читанні, відкладемо на вересень, це означає, що з 1 жовтня підвищити пенсії ми не зможемо. Я вам обіцяю, що всі ці пропозиції, які зараз звучали, зокрема, про реєстр тих, хто отримав соціальну допомогу, про скасування підвищеної ставки ЄСВ (по шкідливим професіям - ІФ), про аудит Пенсійного фонду знайдуть своє відображення в законі до другого читання", - заявив А.Рева.

Урядовий проект пенсійної реформи передбачає проведення осучаснення пенсій шляхом перерахунку з 1 жовтня 2017 року пенсій з використанням: єдиного показника середньої зарплати, який використовується для призначення пенсії в 2017 році в сумі 3 тис. 764,4грн.

Планується поглинання наявних в структурі пенсійної виплати тимчасових підвищень, надбавок, фіксованих індексацій.

При призначенні пенсій в 2018 році коефіцієнт вартості року страхового стажу становитиме 1, і буде використовуватися показник середньої зарплати за 2 останні роки, а з 2019 року - показник середньої заробітної плати за 3 останні роки.

Також передбачається відновити з 1 жовтня 2017 року виплати пенсій працюючим пенсіонерам в повному розмірі.

Перегляд умов призначення пенсії за віком з 1 січня 2018 року: в 60 років виходити на пенсію можуть ті громадяни, які матимуть 25 років страхового стажу.

Мінімальний страховий стаж щорічно збільшується на 1 рік, поки не складе 35 років в 2028 році.

У 63 роки на пенсію можуть виходити ті особи, які мають 15 років страхового стажу на 1 січня 2018 року, проте не мають 25 років (також протягом 10 років буде збільшуватися на 1 рік щорічно).

У 65 років вийти на пенсію зможуть ті особи, які на 1 січня 2019 року матимуть 15 років страхового стажу, а не 16 років.

Особам, у яких не буде 15 років страхового стажу, буде призначатися державна соціальна допомога після досягнення 65 років.

Переглядаються також умови індексації пенсій і щомісячних страхових виплат. Так, в 2019-2020 роках індексація здійснюватиметься за окремим рішенням Кабінету міністрів.

Щорічно з 2021 року показник середньої зарплати переглядатися на 50% зростання зарплати за попередні 3 роки і на 50% індексу споживчих цін.

Крім того, пропонується ліквідувати пенсії за вислугу років (крім артистів)і залишити пільговий вихід на пенсію тільки для: працівників зі шкідливими і важкими умовами праці, чорнобильців, матерів, які виховали 5 дітей і інвалідів з дитинства (в 50 років); військових - учасників бойових дій (55 років); ліліпутів і людей з диспропорційною карликовістю.

Передбачається доручити Кабміну до 1 жовтня підготувати окремий законопроект щодо осучаснення пенсій військовим і протягом 6 місяців підготувати окремий закон про введення професійної пенсійної системи.