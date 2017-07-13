Події

20:08 13.07.2017

Підсумкову декларацію саміту "Україна-ЄС" не вдалося прийняти через відсутність консенсусу

Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що підсумкову декларацію саміту "Україна-ЄС" не було прийнято через відсутність консенсусу.

"Мене трохи не влаштовує те, що всі звертають увагу - був чи не був фінальний документ, тобто декларація. Правда, робилися спроби напрацювати спільний документ - це нормальна ситуація, коли не досягли консенсусу. В даному випадку проект цього політичного документа, на жаль, не йшов далі тих амбіцій, які закладені в тексті Угоди про асоціацію", - сказав він в ефірі "5 каналу" в четвер.

К.Єлісєєв зазначив, що оскільки в проекті підсумкової декларації не вдалося зафіксувати більш далекоглядних цілей, то сторони "вирішили сконцентруватися на більш конкретних результатах, тих конкретних кроках, які дозволять українським громадянам отримати всі вигоди від європейської інтеграції".

Як відомо, 12-13 липня в Києві проходив саміт "Україна-ЄС".

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