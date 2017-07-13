ВР збільшила держбюджет-2017 приблизно на 40 млрд грн

Верховна Рада збільшила дохідну частину державного бюджету України 2017 року приблизно на 39,7 млрд грн - до 771 млрд грн, видаткову - на 40,7 млрд грн, до 841,1 млрд грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний законопроект №6600 проголосувала в четвер мінімально необхідна для цього кількість депутатів - 226.

Граничний розмір дефіциту держбюджету збережено на колишньому рівні в 77,7 млрд грн за рахунок зменшення обсягу видачі кредитів із держбюджету на 1 млрд грн - до з 13,7 млрд грн.

Водночас граничний розмір прямого держборгу на кінець поточного року збільшено на 107 млрд грн - до 1 трлн 823,7 млрд грн за рахунок врахування докапіталізації ПриватБанку, тоді як стеля гарантованого боргу залишилася та сама - 579,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 22 червня ухвалила цей урядовий законопроект у першому читанні, погодившись збільшити доходи і видатки держбюджету відповідно на 26 млрд грн та 27 млрд грн, з яких 14,1 млрд грн спрямувати на виплати за житлово-комунальними субсидіями. Уряд у пояснювальній записці до документа зазначав, що згідно з переглянутим макропрогнозом оцінку номінального ВВП у 2017 році підвищено до 2,846 трлн із 2,585 трлн грн, що дало змогу збільшити план щодо цілої низки доходів.

Схвалений документ передбачав, зокрема, виділення 2,66 млрд грн на оборону та безпеку, 280 млн грн - на зарплату шахтарям і 100 млн грн - на засоби захисту, 200 млн грн - на продовження програми безоплатних ліків і можливого розширення переліку ліків, що надаються хронічним хворим, 400 млн грн - на збільшення медичних субвенцій на місцях.

Планувалося також виділити 500 млн грн на пілотний проект щодо зміни фінансування меддопомоги в Нацакадемії медичних наук України, проте під час другого читання цю суму було зменшено на 85,5 млн грн, 80 млн з яких було перекинуто на інші цілі цієї Нацакадемії.

Основною зміною в проекті під час другого читання стало збільшення видатків і доходів ще майже на 14 млрд грн, зокрема на 11 млрд грн - за рахунок доходів від спецконфіскації. (Наприкінці квітня Держказначейство в її рамках отримало $1,1 млрд, або близько 28,6 млрд грн за поточним курсом, тоді як у держбюджеті-2017 було закладено лише 11,6 млрд. Уряд готувався внести до парламенту окремий законопроект про розподіл надлишку від спецконфіскації, проте депутати випередили його, залишивши нерозподіленими близько 7 млрд грн).

Кошти від спецконфіскації були спрямовані на підвищення обороноздатності та безпеки держави - 4 млрд грн, сільську медицину - 4 млрд грн, дорожнє будівництво - 1 млрд грн, а також на Нацполіцію - 980 млн грн, Держприкордонслужбу - 400 млн грн, Нацгвардію - 200 млн грн, Держохорону - 60 млн грн. Ще 300 млн грн витрат на облаштування кордону було перекинуто за рахунок спецконфіскації на спецфонд із загального фонду.

За загальним фондом депутати збільшили субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій - на 1 млрд грн, витрати на виші - на 186 млн грн (із них 10 млн грн - Нацуніверситету ім. Шевченка), на будівництво дитячих будинків сімейного типу - 200 млн грн, на фізкультуру - 83 млн грн і будівництво штучних футбольних полів - 20 млн грн, на погашення боргів із зарплати працівникам "Південмашу" - 50 млн грн, на розвідку - 27 млн грн, на МінАТО - 17 млн грн, на лікування за кордоном - 16 млн грн.

Документ передбачає переспрямування 279 млн грн на розвиток вугільної та торфовидобувної промисловості, на дотації вуглевидобувним підприємствам, на покриття видатків щодо собівартості вугільної продукції.

Водночас, за пропозицією комітету, ВР відмовилася від спочатку схваленої ініціативи виділити додаткові 600 млн грн Державній фіскальній службі (з яких 468 млн грн на оплату праці), але додати 550 млн грн прокуратурі (450,8 млн грн - на зарплату), 150 млн грн - СБУ (125,8 млн грн - на зарплату), а також 207,8 млн грн - пенітенціарним установам (усе на зарплату).

Передбачається також збільшення витрат на Верховну Раду - на 53,7 млн грн, Адміністрацію президента - на 32,1 млн грн. Ще 266 млн грн, або 15% наявного бюджету, додатково отримає Держспецзв'язку, зокрема 40 млн грн - за спецфондом за рахунок спецконфіскації.

Окрема дискусія під час голосування розгорнулася навколо схваленої комітетом пропозиції виплачувати держоблігаціями спірне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), що накопичилося у розмірі 4,6 млрд грн на момент запровадження 1 січня 2016 року системи електронного адміністрування ПДВ. Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник заявив про достатність у Держказначейства коштів для виплати такого відшкодування, у разі відповідних судових рішень, живими грошима і висунув вимогу поставити цю правку на підтвердження. В результаті ВР не вдалося провести цю правку, ініційовану комітетом.

Як повідомлялося, доходи держбюджету-2017 затверджено в розмірі 731,03 млрд грн, видатки - 800,13 млрд грн, що відповідно на 18,6% і 16,8% перевищує фактичні показники держбюджету-2016.

За загальним фондом держбюджету намічено отримати цього року 673,74 млрд грн і витратити 739,71 млрд грн, наростивши показники 2016 року відповідно на 17,2% та 15,1%.

За підсумками січня-травня доходи становили 325,77 млрд грн, що на 13,8%, або на 39,5 млрд грн, перевищило показники тимчасового плану. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року прибутки зросли на 106,54 млрд грн, або на 48,6%. Однією з причин такого перевиконання стало надходження до спецфонду 29,7 млрд грн від спецконфіскації і більш ранній, ніж минулого року, початок надходжень коштів від Нацбанку.

Загальний фонд держбюджету за січень-травень-2017 отримав 275,19 млрд грн, що на 4,7% краще за план і на 32,9% перевищує показника січня-травня-2016.