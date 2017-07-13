Події

20:27 13.07.2017

Україна передала ЄС факти обходу Росією санкцій через ряд країн

Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що в рамках саміту "Україна-ЄС" представникам Євросоюзу були передані факти обходу Росією санкцій через деякі країни Європи.

"Ми привернули увагу на те, що Росія через деякі країни ЄС пробує обійти режим санкцій, тому ми звернули увагу на необхідність ліквідації таких лазівок в режимі санкцій і передали спеціальний документ, де чітко були виписані конкретні факти і випадки, коли Росія обходить європейський пакет санкцій", - розповів він в ефірі "5 каналу" в четвер.

К.Єлісєєв зазначив, що Україна вітає продовження санкцій проти РФ з боку Євросоюзу.

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