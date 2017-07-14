Порошенко в Грузії планує підписати низку документів для розкриття взаємного інвестиційного потенціалу

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що під час візиту президента України Петра Порошенка до Грузії 17-19 липня планується підписати низку документів для розкриття взаємного економічного та інвестиційного потенціалу.

"Останнім часом ми значно активізували наші відносин з Грузією, нещодавно було призначено нового посла. Ми очікуємо посилення нашого стратегічного партнерства з Грузією, і, звичайно, буде підписано низку важливих двосторонніх договорів, а також ті документи, які дадуть змогу розкрити економічно-інвестиційний потенціал нашої співпраці", - сказав він в ефірі "5 каналу" в четвер.

К.Єлісєєв зазначив, що державний візит президента України до Грузіъ відбудеться 17-19 липня.