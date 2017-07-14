НБУ очікує розміщення Україною в 2018 р. євробондів на $2 млрд

Національний банк України (НБУ) очікує розміщення урядом у 2018 році єврооблігацій на загальну суму $2 млрд, повідомляється в оприлюдненому на веб-сайті центробанку інфляційному звіті за липень.

"З урахуванням розміщення урядом облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму $2 млрд, надходження капіталу за фінансовим рахунком у 2018 році зросте до $7,1 млрд", - йдеться в документі.

У 2019 році НБУ очікує скорочення надходження капіталу за фінансовим рахунком до $4,1 млрд через пікові виплати за борговими зобов'язаннями держсектору.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів поточного року має намір вийти на зовнішній борговий ринок. Розміщення цінних паперів, зокрема, планується після отримання чергового кредитного транша Міжнародного валютного фонду (МВФ). Сума запозичення, імовірно, становитиме $500 млн. Остаточного рішення з цього питання поки що немає.

Україна в 2014-2016 роках щорічно розміщувала на ринку п'ятирічні єврооблігації під гарантії США обсягом по $1 млрд кожен, ставка продажу в 2016 році становила 1,471%. На загальних ринкових умовах країна востаннє розміщувала євробонди у квітні 2013 року: було продано 10-річні доларові єврооблігації на $1,25 млрд із доходністю 7,5% річних.

Згідно з програмою управління держборгом на 2017 рік, затвердженою Мінфіном 31 січня, передбачається, що запозичення на внутрішньому ринку становитимуть 103,907 млрд грн, або 54,5% загального обсягу запозичень, на зовнішніх ринках - 86,89 млрд грн, або 45,5%, зокрема до спецфонду від міжнародних фінансових організацій - 16 млрд грн.

Мінфін прогнозує, що за 2017 рік частка державного зовнішнього боргу в загальній сумі держборгу становитиме 66,3%.