Гройсман: Програму підтримки фермерства планується розробити до серпня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що програму цільової підтримки фермерства планується розробити до 1 серпня, а профінансувати шляхом внесення змін до державного бюджету на 2017 рік - у вересні-жовтні.

"Буквально нещодавно я створив робочу групу з МінАПК, до якої входять усі асоціації фермерів, наступного тижня буде чергова зустріч, і ми розробимо та презентуємо цільову програму підтримки фермерства. Я хотів би, щоб ця програма була сформована до 1 серпня, це попередньо ми визначили термін", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, така програма мати передбачати цільову підтримку невеликих фермерських господарств, які мають стати основою аграрного сектора.

"Я думаю, що у вересні ми вийдемо з тим, що попросимо парламент у чергових змінах до бюджету країни, які ми презентуватимемо у вересні, можливо, жовтні, розпочати фінансування такої програми, приблизний орієнтовний бюджет для мене зрозумілий", - сказав В.Гройсман.