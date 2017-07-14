"Нафтогаз" хоче провести незалежні фінансові та антикорупційні розслідування

НАК "Нафтогаз України" оголосив тендер на закупівлю послуг із проведення незалежних фінансових та антикорупційних розслідувань (forensic accountant) усередині групи для виявлення та знешкодження неправомірних дій, зокрема запобігання економічному шахрайству.

Згідно з прес-релізом НАК, підрядник до 31 грудня 2018 року повинен буде розслідувати підозрілі операції, фальсифікацію фінансової звітності, порушення нормативно-правової бази, хабарництво та корупцію, неналежні бізнес-відносини, незаконне привласнення активів, конфлікт інтересів.

Серед вимог до потенційних учасників тендера - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, наявність документально підтвердженого досвіду проведення фінансових та антикорупційних розслідувань, зокрема на території ЄС або США і на території України. Крім того, учасник має підтвердити наявність належним чином обладнаного офісу/офісів на території країн ЄС, один з яких має бути розташований на території Великої Британії.

"Очікується, що залучення міжнародних експертів сприятиме побудові ефективної внутрішньої системи протидії корупції та вдосконаленню бізнес-процесів у групі "Нафтогаз", - йдеться в повідомленні.

Очікувана вартість закупівлі послуг становить до 26 млн грн (із ПДВ).

Тендерні пропозиції приймаються до 14 серпня 2017 року, початок аукціону запланований на 19 вересня 2017 року.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу у підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.