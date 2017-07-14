"Смарт-Холдинг" заявляє про тиск на компанію та її акціонера

"Смарт-Холдинг" розглядає заяву генпрокурора Юрія Луценка про арешт акцій Чорноморського суднобудівного заводу (ЧСЗ, Миколаїв) і початок досудового слідства стосовно начебто зловживання службовим становищем представниками Фонду держмайна та Мінпромполітики під час зміни в 2011 році договору купівлі-продажу акцій ЧСЗ як тиск на компанію та її акціонера - народного депутата фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.

"Херсонський суднобудівний завод (ХСЗ) був добросовісним покупцем акцій ЧСЗ на вторинному ринку в грудні 2007 року. Угода відбувалася повністю в рамках українського законодавства і під контролем ФДМ", - йдеться в заяві "Смарт-Холдингу", переданій агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

На думку компанії, внесення змін до договору купівлі-продажу акцій не могло завдати збитків державі, оскільки обсяг інвестиційних зобов'язань загалом не зменшувався, а за низкою пунктів договору був збільшений, після чого відповідними протоколами й актом підсумкової перевірки було зафіксовано виконання цих зобов'язань. "Смарт-Холдинг" уточнив, що обсяг інвестицій становив 88 млн грн (близько $11 млн) за зафіксованих у договорі 80 млн грн.

У компанії вважають, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) тенденційно трактує низку змін до пунктів договору. У заяві зазначено, що з огляду на світову кон'юнктуру та ситуацію в економіці Україні було визнано нереальним збільшення обсягів суднобудування і судноремонту в 2010-2011 роках із 30 до 360 млн грн. "Смарт-Холдинг" наголошує, що на момент купівлі акцій ЧСЗ практично зупинив свою профільну роботу, скорочував персонал і нарощував борги, тоді як новий власник повернув під контроль основні фонди і зміг у 2011 році збільшити виробництво до 154 млн грн.

"Смарт-Холдинг" нагадує, що Генпрокуратура кілька разів намагалася визнати недійсною дію договору з купівлі акцій ЧСЗ, проте останнього разу, 16 вересня 2010 року, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні цих вимог прокуратури, і його постанову не було оскаржено.

У компанії допускають, що наступними об'єктами подібних атак стануть інші активи холдингу.

"Смарт-Холдинг" заявляє про готовність надавати ЗМІ й усім зацікавленим сторонам повну інформацію про події навколо ЧСЗ, намір звернутися до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Офісу бізнес-омбудсмена й закликає президента Петра Порошенка забезпечити верховенство права в Україні.

Як повідомлялося, до складу створеного в 2009 році суднобудівного субхолдингу Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-Холдингу" бізнесмена В.Новинського входять ЧСЗ і ХСЗ. За даними групи, в 2016 році SMG збільшила обсяг виробництва на 49% порівняно з 2015 роком - до 395 млн грн.

ЧСЗ перебуває у стадії банкрутства з 2014 року. Ініціатором банкрутства виступило ПрАТ "Балаклавське рудоуправління" (Севастополь, АРК), яке, як і ЧСЗ, підконтрольне В.Новинському.

У липні 2016 року Госпсуд Херсонської області визнав банкрутом також ХСЗ та відкрив ліквідаційну процедуру суднозаводу.

Генпрокурор Ю.Луценко 13 липня написав на своїй сторінці в мережі Facebook, що Печерський райсуд Києва рішенням від 21 червня заарештував 99,87% акцій ПрАТ "Чорноморський суднобудівний завод" і його нерухоме майно: виробничі цехи, комплекс складів, добудовочну набережну, комплекс пансіонату та інше - загалом 21 об'єкт, розташований у м. Миколаєві та с. Коблевому Миколаївської області.

Ю.Луценко також заявив, що внесення в 2011 році змін до договору купівлі-продажу акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн грн і завдало збитків державі.

"Також вбачається умисне доведення до банкрутства ЧСЗ службовими особами підприємства та службовими особами інших суб'єктів господарювання", - додав генпрокурор.