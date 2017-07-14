Аеропорт "Львів" підписав контракт із Ryanair

Міжнародний аеропорт "Львів" під час переговорів з авіакомпанією Ryanair відхилив кілька її вимог, але, тим не менш, уклав контракт, повідомила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська.

"Ми зняли кілька вимог. У перший рік вони пропонують лише базовий договір, всі інші вимоги, про які говорив "Бориспіль" розглядаються вже на наступні роки" - сказала вона на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Йдеться, зокрема, про вимоги частини прибутку, землі під готель тощо.

Як повідомлялося, Ryanair 10 липня, оголосив про скасування запланованого виходу на ринок України після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту та його нинішнім генеральним директором Павлом Рябікіним.

За словами головного комерційного директора (CCO) Ryanair Девіда О'Браєна (David O'Brien), "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній з високими тарифами, зокрема й "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), і цим позбавляє українських споживачів і гостей країни доступу до низьких тарифів в Європі і широкої мережі маршрутів.

При цьому він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

За словами П.Рябікіна, Ryanair висував "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству: безкоштовну аеронавігацію, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі (duty free), закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п'ять років.