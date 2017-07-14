380 млн грн було неефективно витрачено в 2016 році через завищене держзамовлення

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що в 2016 році через завищений обсяг державного замовлення на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах було неефективно витрачено 380 млн грн із державного бюджету.

"Так, минулого року через завищені обсяги держзамовлення ми неефективно витратили 380 млн грн із коштів платників податків. План був не виконаний на 14,8 тис. осіб. Гроші перерахували, а студентів не набрали. За останні чотири роки таким чином було неефективно використано 1,2 млрд грн", - написав міністр у своїй колонці на порталі інтернет-видання "Новое время. Бизнес".

За його словами, обсяги державного замовлення, тобто кількість бюджетних місць в університетах і розподіл їх за спеціальностями, формуються без урахування потреб на ринку праці, а відповідно до заявок вишів.

"Бджоли не підуть проти меду, а виші не будуть зменшувати кількість заявок на держзамовлення. Навіть якщо вони не набирають за ними стільки студентів. Кошти-то надходять за замовленням, а не за набором, тому виші сидять тихо", - написав О.Данилюк.

Міністр наголосив, що реальне скорочення закладеного в держзамовлення 2017 року прийому на перші курси вишів від фактичних показників 2016 року становитиме 3,2%.

О.Данилюк вважає, що необхідно переходити до системи "Гроші йдуть за студентом", щоб університети отримували гроші за студентів, які ці університети обрали.

"Таким чином, виші будуть конкурувати за абітурієнтів, а конкуренція майже завжди змушує розвиватися. Наразі в уряді ми працюємо над запровадженням цього механізму. Але зараз нічого не заважає прийняти інше відповідальне рішення - скоротити обсяги державного замовлення на 2017 рік. Для вступу на перший курс - щонайменше на 10% від фактичного прийому в 2016 році, для аспірантури - встановити на рівні 5% від випуску магістрів", - написав міністр.

За його словами, Мінфін спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством освіти і науки доопрацьовуватиме урядову постанову щодо держзамовлення

Як повідомлялося, 12 липня Кабінет Міністрів України прийняв державне замовлення на підготовку кадрів у вишах на 2017 рік із подальшим доопрацюванням протягом трьох днів. Згідно з проектом рішення, яке має агентство "Інтерфакс-Україна", загальний обсяг держзамовлення встановлено на рівні 212 тис. 388 осіб, що на 12% менше, ніж у 2016 році.