Події

13:39 14.07.2017

Мін’юст має надати Мінфіну та Пенсійному фонду доступ до інформації про народження та смерть громадян

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству юстиції надати доступ Міністерству фінансів та Пенсійному фонду України до інформації про народження та смерть громадян.

Згідно з розпорядженням №476 від 12 липня, уряд доручив Мін’юсту забезпечити передачу інформації в електронному вигляді з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та її смерть Мінфіну для виконання повноважень зі здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині проведення моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, здійснюваних за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Пенсійному фонду також надається доступ до інформації про смерть фізичної особи для внесення її до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Мін’юсту спільно з Мінфіном, Пенсійним фондом доручено визначити порядок передачі інформації.

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