МОЗ України поінформує генпрокурора про ліки з коротким терміном придатності в держзакупівлях

Керівництво Міністерства охорони здоров'я має намір наступного тижня зустрітися з генеральним прокурором України Юрієм Луценком і поінформувати його про ситуацію з лікарськими засобами з обмеженим терміном придатності, закупленими за кошти держбюджету.

"Наступного тижня ми зустрічаємося з Луценком і поінформуємо його про ліки з коротким терміном придатності", - сказала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун журналістам у п'ятницю.

Вона зазначила, що МОЗ виявило кілька випадків, коли препарати, закуплені за кошти держбюджету та поставлені з обмеженим терміном придатності, який становив 12-15 міс., взагалі не використовувалися в клініках.

"Ліки лежали на полицях у клініках, а пацієнтів примушували купувати їх в аптеках. Тепер із цих ліків роблять скандал", - сказала вона.

За даними благодійного фонду "Таблеточки", за програмою дитячої онкології за бюджет 2015 року було поставлено лише 3,5% препаратів.