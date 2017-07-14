Матіос анонсує затримання низки осіб у компаніях Клименка

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос обіцяє затримання низки осіб за підсумками слідчих дій - 151 обшуку - в компаніях, що належать екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку.

"За результатами 151 обшуку будуть прийняті рішення про затримання низки осіб", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві, додавши, що йдеться про людей, які продовжують злочинну діяльність на користь О.Клименка.

А.Матіос також наголосив, що правоохоронці не допустили виїзду ключових фігурантів кримінального провадження до Криму.

За словами головного військового прокурора, обшуки в компаніях О.Клименка триватимуть до вечора і, можливо, вночі, після чого будуть затримання.

"До завершення обшуків говорити про затриманих не буду ... Плануємо закінчити ... обшуки до пізнього вечора", - сказав А.Матіос, додавши, що, можливо, слідчі дії триватимуть і вночі.

Він також уточнив, що обшуки проводяться в Києві та Одесі.

Прокурор також запевнив, що обшук не проводився стосовно журналістів "Радио Вести".

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що ця операція в будівлі ТРЦ "Гулівер" не стосується безпосередньо журналістської діяльності, зокрема й "Вестей", йдеться лише про економічну складову.