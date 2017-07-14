Події

14:47 14.07.2017

Клименко вивів в офшори $12 млрд і легалізував їх, придбавши нерухомість, землю та бізнес в Україні

Слідство має докази того, що 96 млрд грн ($12 млрд за курсом 8 грн/$) були виведені екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком в офшори і легалізовані шляхом придбання нерухомості, земельних ділянок і бізнесу в Україні, правоохоронні органи просять зарубіжних партнерів про співпрацю щодо прискорення арешту рахунків за кордоном.

"$12 млрд - це 96 млрд грн треба було відмити - це встановлено доказами. Сума більше", - повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він вказав, що ці кошти через 8 податкових майданчиків були "фактично вкрадені та виведені з державного бюджету... Виведені через офшорні юрисдикції та легалізовані шляхом придбання нерухомості, офісів, земель і бізнесу в Україні".

"Цей бізнес ми сьогодні прикрили", - заявив головний військовий прокурор.

А.Матіос також зазначив, що $778 млн, які "вивів Клименко з офшорних юрисдикцій, - ми з сьогоднішнього дня оформлятимемо відповідні документи і пересилатимемо партнерам, з якими є міжнародно-правові угоди, щоб вони блокували рахунки, які діють до сьогоднішнього дня в банках європейських країн".

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков додав, що він разом із А.Матіосом провів зустріч з послами G7, вони поінформували про деталі операції та "попросили про участь служб тих країн... щоб прискорити процес щодо арешту грошей, оскільки нам не вистачає деяких процесуальних дій за кордоном".

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