Апеляційний суд зберіг розмір застави головному редактору "Страна.ua" Гужві

Апеляційний суд м.Києва залишив у силі рішення Шевченківського районного суду м.Києва щодо розміру застави головному редактору інтернет-видання "Страна.ua" Ігорю Гужві.

"Суд ухвалив рішення - залишити в силі рішення суду першої інстанції. Природно, я і мій захист просили скасувати рішення і зняти з мене всі ці запобіжні заходи щодо злочину, якого я не скоював. І суд цього не зробив. Але те, що у суддів вистачило здорового глузду не задовольнити абсолютно божевільну апеляційну скаргу прокуратури - теж плюс", - написав І.Гужва на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Як повідомлялося, І.Гужву затримали увечері 22 червня в Києві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фото докази цього правопорушення. Вранці 23 червня народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що І.Гужва вимагав у нього гроші.

Того ж дня прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для І.Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис грн.

26 червня адвокат І.Гужви, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш повідомила, що заступниця головного редактора "Страна.UA" Світлана Крюкова внесла заставу.

27 червня І.Гужва вийшов із Лук'янівського слідчого ізолятора Києва.

29 червня прокуратура м.Києва подала апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді застави, зажадавши збільшити йому розмір застави з 544 тис. грн до 3,2 млн грн.