Омелян заявляє про готовність Ryanair до відновлення переговорів про польоти до України

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє про готовність провідної європейської авіакомпанії лоу-коста Ryanair відновити переговори з Україною.

"У мене була розмова з керівництвом Ryanair, вони готові до відновлення переговорів, якщо ці переговори будуть дійсно переговорами. Нагадаю, що досі переговорів з аеропортом "Бориспіль" фактично не було, були просто публічні звинувачення, випади і максимальний зрив будь-якого переговорного процесу", - сказав міністр під час прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Він висловив сподівання, що за сприяння президента, прем'єр-міністра України вони завершаться на вигідних для України умовах.

"Я б дуже хотів, щоб ми завершили ці переговори якомога швидше. Я не бачу іншого варіанту розвитку подій, оскільки є чітка вказівка, чітка позиція прем'єр-міністра, ми говоримо про соціально-економічний аспект для всієї держави", - резюмував В. Омелян.

Як повідомлялося, Ryanair 10 липня оголосив про скасування запланованого виходу на ринок України після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту та його нинішнім генеральним директором Павлом Рябікіним.

За словами головного комерційного директор (CCO) Ryanair Девіда О'Браєна (David O'Brien), "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній з високими тарифами, зокрема й "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), позбавляє українських споживачів і гостей країни доступу до низьких тарифів в Європі і широкої мережі маршрутів.

При цьому він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Авіакомпанія запропонувала клієнтам, які уже придбали квитки на оголошені рейси з/до України, написати листи для повернення грошей.

За словами П.Рябікіна, Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству: безкоштовна аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі, закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п'ять років.