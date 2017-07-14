НБУ знизив оцінку зростання ВВП України в II кв.-2017 до 1,5%

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у другому кварталі 2017 року до аналогічного кварталу 2016 року до 1,5% з 2,4%, ззаначається в звіті правління про проведення грошово-кредитної політики в першому півріччі 2017 року, оприлюдненому в п'ятницю і складеному станом на 13 липня.

"Захоплення підприємств на НКТ (неконтрольованих територіях Донбасу - ІФ) зумовило зниження потенційного ВВП. Крім того, на економічній активності негативно позначився розрив виробничих зв'язків в умовах припинення торгівлі з НКТ", - зазначає Нацбанк.

Водночас він ззаначає, що несподівано високими темпами зростали інвестиції, підтримані поліпшенням ділових очікувань, незважаючи на негативний вплив припинення торгівлі з НКТ.

"Посилився також вплив приватного споживання, яке, однак, було помірним, незважаючи на стрімке зростання заробітних плат (у номінальному і реальному вимірах)", - додав НБУ.

Згідно з його оновленим прогнозом, на третій квартал поточного року прогноз ВВП погіршено з 1,8% до 1,5%, проте на четвертий підвищено з 0,7% до 1,1%.

Центробанк зазначає, що наявні показники діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) загалом відповідають оцінкам, проте ситуація в енергетиці була дещо гіршою, зокрема і через тимчасові фактори, зокрема погодні умови.

"Погіршилися показники і в сільському господарстві в результаті поширення захворюваності тварин. Водночас підтримують зростання поліпшення ділових очікувань підприємств і споживчих настроїв населення, а також збільшення капітальних видатків бюджету", - додає регулятор.

З урахуванням зафіксованого Держстатом зростання ВВП в першому кварталі на 2,5% замість раніше очікуваних НБУ 3% центробанк підтвердив вперше озвучене в червні погіршення свого прогнозу збільшення ВВП України в 2017 році до 1,6% з 1,9%.

На 2018 рік Нацбанк прогнозує наступну поквартальну динаміку реального ВВП: 1,9%, 3%, 3,7% і 3,8% замість очікуваних раніше відповідно 2,8%, 3,4%, 3,4% і 3,3%. Загалом оцінку зростання економіки України на наступний рік збережено на рівні 3,2%.

Як повідомлялося, після падіння ВВП України на 6,6% у 2014 році і 9,8% у 2015 році в минулому році він зріс на 2,3%.