Штрафи за браконьєрство за всіма видами тварин можуть збільшити учетверо

Державне агентство лісових ресурсів України пропонує збільшити штрафи за браконьєрство з урахуванням індексу інфляції в середньому учетверо за всіма видами тварин.

Відповідний наказ "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання (окрім видів, занесених до Червоної книги України)" пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Згідно з документом, розрахунок сплати за незаконний видобуток аргументується тим, що браконьєр має заплатити не лише штраф, але і компенсувати кошти, необхідні на відтворення знищених тварин.

Згідно із наказом запропоновано збільшити розмір стягнення за незаконне полювання на лося з 20 тис. грн - до 80 тис. грн, оленя європейського - з 15 тис. грн, до 60 тис. грн, лань - з 10 тис. грн, до 40 тис. грн , косулю і муфлона - з 8 тис. грн, до 32 тис. грн.

Держлісагентство передбачило збільшення суми відшкодування за незаконне полювання на хутрових тварин і птахів. Зокрема, за бобра - 10 тис. грн (було 2,6 тис. грн) зайця-русака - 8 тис. грн (було 500 грн); бабака, куницю - 6 тис. грн (було 1,5 тис. грн); лебедя - 4 тис. грн (було 1 тис. грн); пеганка, гусей, кекликів, куріпок сірих, фазанів - 2 тис. грн (було 500 грн).

Крім того, заплановано збільшення в 5-10 разів плати за знищення або пошкодження гнізд, нір, бобрових загат, інших жител тварин.

Згідно із документом, окрім відшкодування збитків за браконьєрство передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

У відомстві повідомили, що нові такси почнуть діяти з дня опублікування наказу в офіційному віснику Мін'юсту, яке заплановане на 25 липня 2017 року.