Аваков: Майно підприємств Клименка буде описано та заблоковано до рішення суду

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що за підсумками слідчих дій у ТРЦ "Гулівер" у рамках розслідування злочинної діяльності компаній екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка буде описано майно і заблоковано до остаточного рішення суду.

Глава МВС на своїй сторінці у Facebook уточнив, що під час слідчих дій проводиться "опис і блокування майна, придбаного на гроші, вкрадені з бюджету".

"На нинішньому етапі спільна слідчо-оперативна група військової прокуратури та Департаменту захисту економіки Нацполіціі працює лише в Києві, в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка" - написав міністр.

А.Аваков зазначив, що, за версією слідчих, діяльність групи осіб під керівництвом О. Клименка завдала державному бюджету України збитків на суму $788 млн - це понад 6 млрд грн за курсом 2011-2013 рр.

Крім того, глава МВС розповів про позицію слідства по суті злочинної схеми: О.Клименко в 2011-2013 рр. на ім'я свого батька зареєстрував кілька офшорних компаній на Британських Віргінських островах і на Кіпрі.

"Гроші, виведені з бюджету за допомогою тих самих "податкових майданчиків", легалізовувались в європейських банках через ці офшорні рахунки - і поверталися в Україну, але вже приватним компаніям! З 2011 до початку 2014 року на рахунки компаній "ЮНІСОН", медіа-холдингу "Вести" і ще двох компаній з управління активами, власниками яких були родичі міністра-втікача, і які обслуговували "сім'ю" Януковича, перераховано понад $788 млн", - повідомив він.

А.Аваков зазначив, що група компаній "ЮНІСОН" за рахунок цих коштів купила: 78 елітних квартир; 28 офісних приміщень; 5 будівель; 41 паркомісце; 11 земельних ділянок в Києві, Одесі та Донецьку; 23 автомобілі; 3 поверхи торгового центру "Гулівер", а також 1000 вагонів.

"І весь цей різноманітний бізнес до сьогоднішнього дня (!) приносив дохід (Клименку, а, можливо, і "сім'ї"), зокрема, був джерелом фінансування медіа-холдингу "Вести", - додав міністр.

Він також поінформував, що майно, придбане на гроші, вкрадені з бюджету, буде описано та заблоковано до остаточного рішення суду.

Крім того, А.Аваков оприлюднив результати першої хвилі слідчих дій, які проводилися в травні - за так званими "податковими майданчикам".

"У наявності - формально зафіксована угода одного з затриманих вископосадовців (з першої вертолітної хвилі) - закріпила всі підозри, за нею затверджено факти, які ще матимуть оцінку і наслідки. Загалом з 45 фігурантів: 17 у розшуку, 19 було затримано і випущено під внесену заставу на загальну суму 63,135 млн грн. 9 основних фігурантів перебувають під арештом в ізоляторі тимчасового утримання (з певною сумою можливої застави 408 млн грн); арештовано майно на кілька мільярдів гривень... і ще не вечір", - наводить дані глава МВС.