МОЗ сподівається на прийняття медреформи восени, продовжить роботу з підготовки

Міністерство охорони здоров'я сподівається на прийняття реформи охорони здоров'я восени і продовжує підготовку її впровадження, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Ми далі продовжуємо працювати з проектами постанов і наказами, які потрібно прийняти як підзаконні акти щодо змін. Сподіваємося, що в вересні реформу проголосують", - сказала вона журналістам у Києві в п'ятницю.

У.Супрун підкреслила, що за умови прийняття законопроекту №6327 у вересні МОЗ вдасться вкластися в бюджетний процес і внести необхідні пропозиції до бюджету 2018 року.

Вона зазначила, що з 1 січня 2018 року первинний рівень медичної допомоги зможе заробити на нових принципах фінансування "гроші йдуть за пацієнтом".

"Ми готуємо лікарів і пацієнтів, щоб вони вже підписували договори. У нас вже є і наповнюються реєстри лікарів і медзакладів. Я думаю, що до 1 січня має бути зроблено багато роботи", - сказала У.Супрун.

Як повідомлялося, Верховна Рада 8 червня 227 голосами прийняла за основу законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, але відмовилася прийняти за основу законопроект №6329 про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині фінансування сфери охорони здоров'я. Обидва законопроекти є частиною медичної реформи.