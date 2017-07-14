Колекція картин "Градобанку" залишиться в Національному художньому музеї

Вищий господарський суд України підтвердив судове рішення про передачу Національному художньому музею України колекції образотворчого мистецтва акціонерного товариства "Градобанк", переданих як застава Національному банку України в 1996 році.

Як повідомляє управління у зв'язках з громадськістю і засобами масової інформації Генеральної прокуратури України в п'ятницю, до колекції входять 735 картин відомих сучасних українських художників: Володимира Бовкуна, Юрія Сенченка, Олега Тістола, Леоніда Вартіванова, Олександра Гнилицького, Дмитра Кавсана, Тіберія Сільваші, Анатолія Криволапа, твори художників кінця XIX - початку ХХ ст.. - Євгена Ткаченка, Миколи Пимоненка, Сергія Світославського.

"Не залишаючи спроб повернути унікальну колекцію, відповідач звернувся до суду із заявою про визнання виконавчого документа, виданого на підставі зазначеного вище рішення суду, яке не підлягаємо виконання. Однак Вищий господарський суд України, погодившись із доводами Генеральної прокуратури України, 13.07 .2017 підтвердив законність рішень судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні такої заяви", - зазначили в Генпрокуратурі.

Раніше, 26 жовтня 2016 року, прокуратура Києва повідомила, що колекцію "Градобанку" було передано Національному художньому музею.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України в 2015 році обстояла в суді на користь України колекцію образотворчого мистецтва, до якої входили 735 картин загальною вартістю понад $5 млн. Вищий господарський суд України 15 березня не задовольнив касаційну скаргу акціонерного товариства "Градобанк", який вимагало у суді повернення картин, переданих їм як застави Національному банку України в 1996 році. Тоді фінансові зобов'язання перед НБУ товариство не виконало, а колекцію визнали об'єктом національного культурного надбання.

У 2005 році Міністерство культури і туризму України, Національний художній музей України та АТ "Градобанк" підписали договір про те, що заборгованість акціонерного товариства перед НБУ погашається за рахунок бюджетних коштів в обмін на передачу в державну власність колекції. Але, незважаючи на це, товариство звернулося до суду з позовом про повернення картин.

У 1996 році колекція була передана акціонерному товариству "Градобанк" у заставу Національному банку України для виконання кредитного договору. У 1998 році Верховна Рада України ухвалила постанову про заборону його продажу і передачі в музейний фонд України.