Глава "Укренерго" обговорив з представниками МФО і посольств обшуки в компанії

Глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук у п'ятницю обговорив з представниками міжнародних фінансових організацій в особі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Світового банку і KfW, а також представників посольств країн G7 недавні обшуки і слідчі дії в компанії.

У прес-службі НЕК нагадали, що в документах правоохоронних органів, зокрема, фігурують компанії-резиденти європейських країн.

"З більшістю з вас "Укренерго" має давні взаємини і хорошу історію співпраці. Разом нам вдається ефективно реалізовувати різні проекти з розвитку ОЕС України, реформування нашої компанії, євроінтеграційні ініціативи. Зокрема й ті, що викликають опір у деяких колах. У всіх випадках ми неухильно дотримуємося українського законодавства і жорстких стандартів міжнародних донорів і організацій. Так було, є і буде в подальшому", - зазначив В.Ковальчук.

За даними прес-служби, сторони висловили надію, що нинішні події навколо "Укренерго" отримають належну оцінку, не вплинуть на взаємну співпрацю, зокрема, не стануть перешкодою для об'єднання ОЕС України з ENTSO-E, а також для реалізації стратегічних планів розвитку і реформування НЕК в європейському руслі.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України від 12 липня провела обшуки в приміщеннях "Укренерго" і підконтрольних компанії суб'єктів господарської діяльності в рамках справи про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.