Через загибель трьох працівників ММК ім. Ілліча скасовано святкові заходи до Дня металурга

Внаслідок загибелі трьох працівників ТОВ "СМК Акцепт-Буд", які проводили підрядні роботи на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча (ММК), що входить до групи "Метінвест", прийнято рішення скасувати всі святкові заходи в Маріуполі до Дня металурга та гірника.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, груповий нещасний випадок зі смертельним наслідком стався внаслідок порушення правил техніки безпеки.

"За попередньою версією, подія в листопрокатному цеху ММК ім. Ілліча, що призвела до загибелі трьох осіб, відбулася через порушення вимог охорони праці та промислової безпеки, а також технології проведення робіт. Представники підрядної організації допустили перевантаження плити перекриття цеху будівельними матеріалами , що призвело до її обвалення", - констатується в інформації підприємства.

При цьому уточнюється, що в момент обвалення плити перекриття на даху знаходилися працівники підрядної організації "СМК Акцепт-Буд". Різьбяр, електрозварник та інженер з охорони праці отримали травми, несумісні з життям. Пристебнутий запобіжним поясом монтажник госпіталізований з переломом правої руки.

"У зв'язку з трагедією прийнято рішення скасувати всі святкові заходи до Дня металурга і гірника в Маріуполі. Керівництво ММК ім. Ілліча висловлює співчуття близьким і родичам загиблих", - йдеться в інформації підприємства.

Як повідомляло управління Національної поліції Донецької області в Facebook в п'ятницю, близько 11:00 в Кальміуський райвідділ поліції Маріуполя надійшло повідомлення, що на території підприємства стався обвал перекриття. До місця події було направлено слідчо-оперативну групу.

Факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як пізніше підтвердила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті обвалення залізобетонної плити на металургійному заводі в Маріуполі загинули 3 людини, а ще 3 дістали травми.

За інформацією ДСНС, нещасний випадок стався в листопрокатному цеху металургійного заводу в Маріуполі на вул.Левченка.

"Сталося обвалення залізобетонної плити розміром 3х6 при проведенні ремонтних робіт покрівлі будівлі цеху. На той момент у будівлі перебували 18 працівників будівельно-монтажної компанії, з яких 3 загинули, а ще 3 - дістали травми", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції і співробітники ДСНС у Донецькій області.