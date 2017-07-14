Події

19:48 14.07.2017

НБУ побоюється збільшення інфляції через надмірне підвищення пенсій і зарплат

Національний банк України (НБУ) назвав надмірне підвищення урядом зарплат і соціальних виплат в зв'язку з наближенням парламентських і президентських виборів одним з найбільших ризиків невиконання інфляційної мети в 2018 році, зазначено в пропозиціях правління з розробки основних принципів грошово-кредитної політики на 2018 рік.

"Збільшення орієнтації уряду України на фінансування поточних видатків соціального спрямування може призвести не тільки до прискорення інфляції, а й до обмеження державних інвестицій і зростання боргового навантаження, негативно впливати на середньострокові перспективи економічного зростання", - наголошується в документі, опублікованому на сайті НБУ в п'ятницю.

Згідно з ним, найбільш вагомим фактором невизначеності є розвиток ситуації на сході України. "У разі сприятливого для України розвитку ситуації зниження премії за ризик буде збільшувати інвестиційну привабливість, сприяючи притоку капіталу, прискоренню економічного зростання і зумовлюючи ревальваційний тиск на гривню", - вказує Нацбанк.

Серед інших основних ризиків для інфляції та економічного зростання в 2018 році він називає повільне впровадження реформ.

"Ключовим політичним ризиком для макроекономічної стабільності є повільне впровадження реформ, передбачених спільною програмою України з МВФ, і затримки або припинення надходження офіційного фінансування", - йдеться в документі.

Економічні наслідки такого розвитку подій погіршаться через наближення пікових виплат за державним і квазі-державного боргу в 2018-2019 роках, додає регулятор.

Згідно з документом, невизначеність для інфляційного розвитку також пов'язана з адміністративно-регульованими тарифами, зокрема, на енергоносії, що може в короткостроковій перспективі відхиляти траєкторію інфляції в обидві сторони.

Як повідомлялося, Нацбанк планує зниження інфляції з 12,2% в минулому році до 8% +/- 2% в поточному році, 6% +/- 2% - в наступному році і 5% +/- 1% - в 2019 році.

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