На підтримку України в 2018 році Держдеп виділить не менше $410млн

Проект закону про асигнування на потреби Держдепартаменту США, зарубіжні операції, суміжні програми 2018 року передбачає кошти на підтримку України в розмірі не менше $410,465млн, повідомляє посольство України в Вашингтоні.

"Згідно з проектом, кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу і агентств 2017 - в обсязі, не меншому 410,465 млн дол... Фінансування на безпеку за програмою Міжнародного військового фінансування для України на рівні не менше 2017 і можливість надання кредитних гарантій", - повідомляється в п'ятницю ввечері в офіційному акаунті посольства України в США в Твіттер.