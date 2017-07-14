Події

20:13 14.07.2017

На підтримку України в 2018 році Держдеп виділить не менше $410млн

Проект закону про асигнування на потреби Держдепартаменту США, зарубіжні операції, суміжні програми 2018 року передбачає кошти на підтримку України в розмірі не менше $410,465млн, повідомляє посольство України в Вашингтоні.

"Згідно з проектом, кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу і агентств 2017 - в обсязі, не меншому 410,465 млн дол... Фінансування на безпеку за програмою Міжнародного військового фінансування для України на рівні не менше 2017 і можливість надання кредитних гарантій", - повідомляється в п'ятницю ввечері в офіційному акаунті посольства України в США в Твіттер.

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