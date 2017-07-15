Гройсман відзначив важливість появи миротворчої місії на території ОРДЛО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив важливість появи посиленої миротворчої місії на тимчасово неконтрольованій Києвом території окремих районів Луганської та Донецької областей (ОРДЛО).

Як повідомляє в суботу прес-служба Кабінету Міністрів України, В.Гройсман у своєму привітанні з нагоди Дня українських миротворців зазначив, що Україна з перших років незалежності активно бере участь у програмах ООН щодо підтримання миру, безпеки та правопорядку в багатьох проблемних регіонах світу.

"За роки незалежності понад 42 тис. наших воїнів взяли участь у миротворчих місіях, чим здобули високий авторитет у міжнародного співтовариства. Понад чверть століття Україна та її миротворчі сили демонструють відданість справі миру та правопорядку на нашій планеті, адже немає нічого гіршого за війну, що гальмує розвиток суспільства", - зазначив він.

Водночас український прем'єр наголошує, що вже четвертий рік триває російська агресія на території України, від якої "щодня гинуть наші солдати та цивільне населення", а країна несе інфраструктурні та економічні втрати.

"У таких умовах наша держава як надійний партнер міжнародних миротворчих місій закликає світову спільноту до врегулювання жахливого конфлікту, який триває у Східній Європі - на українському Донбасі", - сказав В.Гройсман.

"Ми вдячні міжнародній миротворчій місії ОБСЄ за активну участь у припиненні терористичного акту, однак, як бачимо, російсько-терористичні сили, які окупували частину території нашої держави, ігнорують будь-які домовленості щодо припинення вогню та відведення важкого озброєння. Тому сьогодні вкрай важливою є консолідація міжнародного співтовариства і реалізація посиленої миротворчої місії в окремих тимчасово неконтрольованих районах Луганської та Донецької областей", - вважає прем'єр.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у своєму привітанні з нагоди Дня українських миротворців вказав на те, що за роки участі в міжнародній миротворчій діяльності Україна увійшла до першої двадцятки держав-миротворців, беручи участь в операціях з підтримання миру в країнах Європи, Середньої Азії, Африки.

"Коли ворог прийшов в Україну, воїни-учасники миротворчих місій стали мужньо захищати мир на своїй землі, гідно і самовіддано виконуючи свій військовий обов'язок на сході країни, захищаючи наших громадян від російського агресора", - зазначив О.Турчинов.