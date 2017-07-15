Військова авіація України та США відпрацювала повітряний компонент навчання "Сі Бриз- 2017" за стандартами НАТО

Понад 20 літальних апаратів від Військово-Морських, Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України, Державної прикордонної служби України і ВМС США взяли участь в авіаційному компоненті міжнародного навчання "Сі Бриз-2017" у Миколаєві.

Як повідомляє в суботу прес-служба Міністерства оборони України, учасники навчання відпрацювали тактичні проходи літаків Р-8 Poseidon, вертольотів Мі-14, Мі-24 та Мі-8, роботу з передовими авіанавідниками Су-25.

"Було здійснено показовий політ на конвертоплані CV-24, імітацію виконання ураження наземних цілей зі складних видів маневрів літаком МіГ-29, евакуацію потерпілого на вертольоті Ка-27, а також десантування морських піхотинців та рятувальної парашутно-десантної групи з Ан-2", - йдеться в повідомленні.

Усі елементи та дії багатонаціональних штабів і сил відпрацьовувалися за стандартами НАТО.

За роботою авіаторів двох країн спостерігали командувач Військово-Морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, а також запрошені представники Київської асоціації військових аташе.