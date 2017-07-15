Директора Львівського бронетанкового заводу суд заарештував з альтернативою застави

Солом’янський районний суд м. Києва обрав директору ДП "Львівський бронетанковий завод" Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 2 млн грн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національному антикорупційному бюро України, таке рішення було ухвалено на засіданні суду в суботу.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 14 липня, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали п’ятьох осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "Львівський бронетанковий завод": зокрема директора заводу та його заступника.

"Затримані п'ять осіб: начальник ЦБТУ (Центральне бронетанкове управління) ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майор), начальник відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковник), директор і заступник директора ДП "Львівський бронетанковий завод", а також засновник ТОВ, задіяного в схемі", - повідомила прес-служба НАБУ.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до Держприкордонслужби, заступника директора "Львівського бронетанкового заводу" затримали на кордоні з Польщею у Львівській області, в одному з пунктів пропуску.

Під час досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що посадові особи ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ у змові зі службовими особами ДП "Львівський бронетанковий завод", засновником ТОВ і за участю фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн грн.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Президент України Петро Порошенко, виступаючи в п'ятницю на Львівському бронетанковому заводі, повідомив, що за результатами перевірок підприємств державного концерну "Укроборонпром" було відсторонено від виконання обов'язків 25 керівників.

Глава держави зазначив, що завдяки роботі служби безпеки "Укроборонпрому" та правоохоронних органів не допущено розкрадання 631 млн грн на підприємствах оборонної промисловості: "Відкрито 41 кримінальну справу за матеріалами служби безпеки. Значна кількість перебуває в судах. Попереджено крадіжку 631млн грн".