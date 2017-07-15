У Києві викрили "схему" привласнення понад 110 млн грн "Київського електровагоноремонтного заводу"

Слідчі Генеральної прокуратури України та оперативники Національної поліції виявили злочинну схему розкрадання державних коштів посадовими особами ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод", рахунки заводу заарештовано.

Як повідомляє в суботу департамент захисту економіки Нацполіції України, правоохоронці з'ясували, що протягом останніх трьох років група компаній безпідставно отримувала перемогу на тендерах.

"З переможцями укладали договори на постачання запасних частин до рухомого складу залізниці, який ремонтують на заводі. Вартість цієї продукції була завищена на 40-80%. При цьому обладнання постачали з Російської Федерації. Щоб легалізувати кошти підприємства проводили безтоварні операції з фіктивними фірмами", - йдеться в повідомленні.

За результатами експертного дослідження встановлено, що протягом 2015-2017 років за вищезгаданою схемою посадові особи ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" і комерційних структур привласнили понад 113 млн грн державних коштів.

Співробітники поліції та прокуратури 13 липня 2017 року провели 23 санкціоновані обшуки в офісних і складах державного підприємства та комерційних структур, а також за місцем проживання фігурантів справи.

"Правоохоронці вилучили понад 1,5 млн грн, печатки суб'єктів господарювання, зброю та фінансово-господарську документацію", - йдеться в повідомленні.

Нині на рахунки заводу і підприємств накладено арешти.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі Генпрокуратури та оперативники Нацполіції встановлюють посадових осіб держзаводу і групи комерційних компаній, які безпосередньо причетні до скоєння цього правопорушення.