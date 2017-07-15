На Авдіївському напрямку, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не стріляли

На Авдіївському напрямку в момент поранення депутата Євгена Дейдея, не зафіксовано жодних обстрілів ані в районі "промзони", ані тим більше в житлових кварталах, -повідомляє "Українська правда"

Про це виданню повідомили військові, які фіксують обстріли та у прес-центрі штабу АТО, відповідаючи на питання, чи відбувалися будь-які обстріли на авдіївському напрямку з 17 до 19 години.

"14 липня в період до 21 години 30 хвилин жодних обстрілів в районі Авдіївки зафіксовано не було. Єдиний обстріл з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї розпочався о 21:30 по позиціях поблизу "промзони". Тобто обстрілів з мінометів та іншого важкого озброєння в цей час, тим більше зафіксовано не було", - повідомили військові, що фіксують обстріли.

У свою чергу начальник прес-центру АТО В'ячеслав Петровський також повідомив, що вулиці Авдіївки не обстрілювались.

"14 липня за весь день обстрілів житлових кварталів Авдіївки не було", - зазначив він.

При цьому депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук у своєму дописі у Facebook стверджує, що Дейдей був поранений міною. У попередніх дописах Мосійчук стверджував, що депутат був поранений у "промзоні" Авдіївки.

За інформацію "Української правди", сам Дейдей стверджує, що інцидент стався з ним у районі Старої Авдіївки, що не є передовою лінією, однак туди дійсно долітають ворожі міни.

У такому випадку правоохоронні органи та штаб АТО завжди характеризують це як обстріл житлових кварталів міста.

Обстріл житлових кварталів мінами, що вважається важкою зброєю, є надзвичайною подією, тому завжди повідомлення про це можна знайти або на сторінці прес-центру АТО, або на сторінці голови поліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна, або речника поліції Донецької області Наталі Шиман, або ж голови Донецької області Павла Жебрівського.

Як пояснила УП Шиман, поліція намагається інформувати про обстріли і нанесення шкоди будинкам чи в разі жертв серед мирного населення.

"Ми завжди інформуємо про тяжкі наслідки обстрілів як то руйнування чи жертви серед мирного населення. У п’ятницю ми не фіксували суттєвих руйнувань в житлових кварталах", - сказала Шиман УП.

За інформацією УП, Дейдей приїхав в Авдіївку до полку "Київ". У п’ятницю близько 17 години він перебував на провулку Шкільному в Старій Авдіївці. Там він нібито і отримав поранення. Про час поранення інформація різниться: з 17:20 до 18:30.

За інформацією джерел "Української правди", які знайомі зі справою, він стверджує, що почув вибух, а що далі з ним відбувалося, не знає. Він також не знає, хто доправив його у лікарню в Покровську. "Українська правда" намагалася додзвонитися до Дейдея, щоб від нього почути, що сталося, однак він не брав слухавку і не відповідав на смс.

Водночас, за інформацією УП, Дейдей подзвонив у свій батальйон після 17 години і сказав, що отримав поранення, на місце приїхав автомобіль батальйону на якому була медсестра. Вона побачила пов'язку на його нозі. Після цього Дейдея доправили до військових лікарів в Авдіївці. Там йому надали першу медичну допомогу, зробили рентген та доправили його до лікарні у Покровську.

За інформацією джерел "Української правди", лікарі поставили Дейдею діагноз: вогнепальне осколкове наскрізне поранення м'яких тканин.

Як відомо, у п’ятницю ввечері, в останній робочий день сесії Мосійчук у своєму ФБ написав про поранення Дейдея. При цьому він написав, що Дейдею потрібна кров для переливання. Однак пізніше Мосійчук видалив цей пост. І написав, що Дейдея доправляють гвинтокрилом у Дніпро.

Дейдей летів разом із двома військовими – один отримав поранення під Широкіним, інший - під час обстрілу Кам'янки.

Антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто Audi Q7 за незрозуміло де взяті гроші.

Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит", взятий в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня 2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя.

Крім того, стало відомо, що Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого – Ігор Лінчевський - надавав кредити його родині.

Верховна Рада 11 липня не дала згоду на притягнення політика до кримінальної відповідальності.