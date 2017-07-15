Події

19:58 15.07.2017

Африканську чуму зафіксовано на фермі в Латвії, ліквідують 6 тисяч свиней

На свинофермі АТ "Latgales Bekons" з поголів'ям приблизно в 6000 тварин, яка знаходиться в Вішкській волості Даугавпілського району, зафіксовано африканську чуму свиней (АЧС), розповіла представник продовольчо-ветеринарної служби (ПВС) Ілзе Мейстере.

Зараз на фермі вживаються заходи щодо боротьби із захворюванням, в тому числі ліквідація свиней. Проходить епідеміологічне розслідування, щоб з'ясувати, як хвороба потрапила на ферму.

Введено карантин - захисна зона радіусом три кілометри і наглядова радіусом десять кілометрів. На фермах буде посилено контролюватися дотримання заходів біобезпеки, особлива увага приділяється переміщенню тварин і продуктів тваринного походження.

Попередній випадок зараження АЧС домашніх свиней був констатований на початку тижня - в присадибному господарстві в Аглонській волості захворіли три свині.

За даними "Firmas.lv", оборот "Latgales Bekons" в минулому році склав 1,676 млн євро, що на 14% менше, ніж роком раніше. Прибуток підприємства зменшився більш ніж в чотири рази до 74 245 евро. На підприємстві працює 69 працівників

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